Ministerio de Trabajo propondrá cláusulas para promover la vacunación en ámbitos laborales

Sobre la vacunación Mieres dijo que “vamos a empezar el lunes y tengo una enorme confianza en que en un par de meses vamos a tener un muy buen nivel de cobertura. Incluso mayor que el de muchos países que empezaron a vacunar antes que nosotros”.

El titular de Trabajo y Seguridad Social también confirmó que, a pesar de haber recibido decenas de solicitudes, “el orden y las prioridades del plan de vacunación fueron establecidas científicamente y son esas las que se van a cumplir”. “En el pasado Consejo de Ministros establecimos que no se van a modificar los criterios establecidos”, expresó de forma clara.

Para el ministro, “la vacunación en el trabajo está en debate en todo el mundo pero no hay una conclusión”. Sin embargo, afirmó que “si hubiera una necesidad de generar la obligatoriedad, el primer sector sería el personal de la salud”.

Respecto de la discusión de la obligatoriedad o no, afirmó: “hasta que Uruguay tenga tantas vacunas como para poder decir que no se vacuna el que no quiere, no tiene sentido el debate de la obligatoriedad”.

Además explicó que en la secretaría de Estado se están estudiando algunos casos puntuales, como por ejemplo que tiene derecho al subsidio por enfermedad una persona que no se quiso vacunar y después se contagia con coronavirus. “Lo estamos estudiando”, afirmó el ministro.

Agregó que es posible que algunas empresas del exterior a las que Uruguay exporta exijan como requisito que los empleados de las empresas a las que le van a comprar (carne, por ejemplo), estén vacunados. “Eso nos va a plantear otros desafíos y veremos cómo actuaremos”, explicó Mieres.

Finalmente comentó que sería interesante que en las próximas rondas de consejo de salarios se incluyeran “cláusulas de salud en los convenios colectivos”, en las que se podría buscar la manera de “promover y fomentar la vacunación”.