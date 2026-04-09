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Ministerio de Salud Pública no exigirá receta para comprar paracetamol de 500 gramos o más

Subrayado había informado eso el 1º de abril en base lo que transmitió un alta jerarquía institucional de la salud.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó en rueda de prensa este jueves que no se exigirá receta médica para la compra de paracetamol de 500mg o más.

Lustemberg señaló que en el 2025 se detectaron 461 casos de sospecha de intoxicación con paracetamol y aseguró que la cartera trabaja en la evaluación de las causas de intoxicación aguda.

“Todos los medicamentos, así sean de uso libre, tienen que ser consultados a los equipos de salud”, agregó la ministra.

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Subrayado había informado eso el 1º de abril en base lo que transmitió una alta jerarquía institucional de la salud, que además sostuvo que había un texto escrito a la espera de la firma de la ministra. En esa ocasión se transmitió que era una resolución tomada, y que lo que restaba era el formalismo de la firma.

Este jueves, en rueda de prensa, la ministra Lustemberg expuso su enojo con esos trascendidos y declaró que no habrá tal exigencia de receta.

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