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Nueva vacuna contra el HPV está disponible en vacunatorios públicos y privados: es de dosis única, dijo Lustemberg

La ministra de Salud Pública informó que "protege más del 90% de los serotipos que producen este virus HPV".

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que ya se encuentra disponible en todos los vacunatorios públicos y privados la nueva dosis única contra el HPV.

"Sustituye a la anterior para prevenir el cáncer de cuello uterino, las infecciones por HPV. También previene otros cánceres, vinculados a la zona orofaríngea, al ano, al pene, a zonas vinculadas también, donde el HPV tiene una clara incidencia. Entonces, esta vacuna es una sola dosis y cubre más serotipos del HPV, y es muy importante que todos los adolescentes y jóvenes, niñas y varones, se vacunen, guiados por sus familias los menores de 18 años", indicó la ministra Cristina Lustemberg.

La jerarca informó que se es gratuita y que "protege más del 90% de los serotipos que producen este virus HPV".

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