El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que ya se encuentra disponible en todos los vacunatorios públicos y privados la nueva dosis única contra el HPV.
Nueva vacuna contra el HPV está disponible en vacunatorios públicos y privados: es de dosis única, dijo Lustemberg
La ministra de Salud Pública informó que "protege más del 90% de los serotipos que producen este virus HPV".
"Sustituye a la anterior para prevenir el cáncer de cuello uterino, las infecciones por HPV. También previene otros cánceres, vinculados a la zona orofaríngea, al ano, al pene, a zonas vinculadas también, donde el HPV tiene una clara incidencia. Entonces, esta vacuna es una sola dosis y cubre más serotipos del HPV, y es muy importante que todos los adolescentes y jóvenes, niñas y varones, se vacunen, guiados por sus familias los menores de 18 años", indicó la ministra Cristina Lustemberg.
La jerarca informó que se es gratuita y que "protege más del 90% de los serotipos que producen este virus HPV".
Nueva vacuna contra el HPV de dosis única estará disponible la semana que viene, según prevé el MSP
Los médicos recomiendan la vacunación antes de cumplir los 13 años.
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