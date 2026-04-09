Nueva vacuna contra el HPV está disponible en vacunatorios públicos y privados: es de dosis única, dijo Lustemberg

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) anunció que ya se encuentra disponible en todos los vacunatorios públicos y privados la nueva dosis única contra el HPV .

"Sustituye a la anterior para prevenir el cáncer de cuello uterino, las infecciones por HPV. También previene otros cánceres, vinculados a la zona orofaríngea, al ano, al pene, a zonas vinculadas también, donde el HPV tiene una clara incidencia. Entonces, esta vacuna es una sola dosis y cubre más serotipos del HPV, y es muy importante que todos los adolescentes y jóvenes, niñas y varones, se vacunen, guiados por sus familias los menores de 18 años", indicó la ministra Cristina Lustemberg.