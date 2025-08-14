RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ministerio del Interior pagará incentivos a responsables de distintas áreas por el cumplimiento de metas anuales

Los compromisos de gestión que presentó el Ministerio del Interior son anuales y si se cumplen, los responsables o jefes de cada área cobrarán un dinero extra.

El Ministerio del Interior presentó este jueves un nuevo programa de incentivos económicos para cumplir con las metas fijadas en cuanto a la reducción de delitos y el esclarecimiento de los mismos.

La subsecretaria Gabriela Valverde dijo que se trata de “un incentivo a los coordinadores” de distintas áreas para “promover una mejora del desempeño” en el combate a la delincuencia dentro del área metropolitana, esto es: Montevideo, Canelones y San José.

La evaluación sobre el cumplimiento o no de estas metas, llamadas también “compromisos de gestión”, será a fin de cada año, y dependiendo del cumplimiento total o parcial de ellas será el pago extra a los coordinadores y responsables de cada área involucrada. A modo de ejemplo Valverde mencionó a la Guardia Republicana y el Departamento de Homicidios.

“Exigimos, por poner un ejemplo, un porcentaje de esclarecimiento de casos”, dijo la subsecretaria.

“En diciembre (de cada año) se evalúan las metas y se efectúa el pago correspondiente”, dijo Valverde.

Entre las metas de gestión mencionó también la reducción de homicidios, la incautación de armas y motos, entre otros casos.

“Ya están trabajando, lo que establecemos es el cumplimiento de metas para concretar el pago”, dijo Valverde.

