Ministerio del Interior pagará incentivos a responsables de distintas áreas por el cumplimiento de metas anuales

El Ministerio del Interior presentó este jueves un nuevo programa de incentivos económicos para cumplir con las metas fijadas en cuanto a la reducción de delitos y el esclarecimiento de los mismos.

La subsecretaria Gabriela Valverde dijo que se trata de “un incentivo a los coordinadores” de distintas áreas para “promover una mejora del desempeño” en el combate a la delincuencia dentro del área metropolitana, esto es: Montevideo, Canelones y San José.

La evaluación sobre el cumplimiento o no de estas metas, llamadas también “compromisos de gestión”, será a fin de cada año, y dependiendo del cumplimiento total o parcial de ellas será el pago extra a los coordinadores y responsables de cada área involucrada. A modo de ejemplo Valverde mencionó a la Guardia Republicana y el Departamento de Homicidios.

“Exigimos, por poner un ejemplo, un porcentaje de esclarecimiento de casos”, dijo la subsecretaria.

“En diciembre (de cada año) se evalúan las metas y se efectúa el pago correspondiente”, dijo Valverde.

Entre las metas de gestión mencionó también la reducción de homicidios, la incautación de armas y motos, entre otros casos.

“Ya están trabajando, lo que establecemos es el cumplimiento de metas para concretar el pago”, dijo Valverde.