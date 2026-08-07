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Ministerio del Interior abrió un llamado para 223 operadores penitenciarios con sueldos de 63.937 pesos

Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 26 de agosto y se realizan mediante un formulario online habilitado en la página web del Ministerio.

Ministerio del Interior

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El Ministerio del Interior abrió un llamado para cargos de operadores penitenciarios en todo el país.

Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 26 de agosto y se realizan mediante un formulario online habilitado en la página web del Ministerio.

Quienes accedan a uno de estos 223 cargos efectivos de operador penitenciario, obtendrán un sueldo mensual nominal de 63.937 pesos, mientras que percibirían un salario mínimo nacional en el período de formación.

Foto: Subrayado.
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Los operadores penitenciarios cumplen un régimen de 40 horas semanales con turnos rotativos en centros con personas privadas de libertad.

Entre los requisitos para el llamado, tener más de 18 años, ciclo básico aprobado, residir en el departamento que se postulen, no contar con antecedentes penales ni anotaciones policiales y no contar con vínculos laborales con la administración pública.

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