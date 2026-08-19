Ministerio de Defensa abrió dos llamados; uno para cocinero y otro para servicios, limpieza y mantenimiento

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) abrió dos llamados laborales, uno para cocinero y otro para servicios, limpieza y mantenimiento de áreas comunes.

La convocatoria para cocinero es para ocupar vacante en el grado de cabo de segunda de la Dirección General de Secretaria de Estado. El salario nominal mensual es de 39.126 pesos y la carga horaria es de 30 horas semanales y permanencia a la orden dependiendo de las necesidades del servicio.

El objetivo del cargo es realizar la elaboración de las comidas que sean encomendadas, siguiendo las técnicas y procedimientos establecidos y utilizando los ingredientes indicados.

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Algunos de los requisitos son ser ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio, tener al menos 18 años y ser menor de 50 al momento del ingreso. También se exige no tener antecedentes judiciales al ingresar y no contar con antecedentes sumariales que impidan desempeñarse en la función pública.

El otro llamado del MDN es para cubrir vacante como soldado de primera dentro del cuerpo de servicio. La remuneración nominal es de 39.027 pesos mensuales por una carga horaria de 30 horas semanales. Al igual que en el llamado para cocineros, se establece la permanencia a la orden según las necesidades del servicio.

Las personas seleccionadas realizarán tareas de limpieza y mantenimiento de áreas comunes, transporte interno de artículos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes.

También tendrán entre sus funciones la recepción de usuarios, tanto internos como externos, y tareas de conserjería.

Ambos llamados están abiertos hasta el martes 25 de agosto. Toda la información se encuentra disponible app-llamados.mdn.gub.uy.