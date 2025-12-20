RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUMBRE DEL MERCOSUR

Milei saludó en la cumbre del Mercosur la "presión" de Donald Trump para "liberar al pueblo venezolano"

"El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", lanzó el presidente argentino, contradiciendo a Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió antes que una intervención armada daría lugar a una "catástrofe humanitaria".

milei-cumbre-mercosur-foz

El presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó este sábado "la presión" del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre Venezuela, durante una cumbre con sus homólogos del Mercosur.

Trump lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", lanzó Milei durante su discurso, contradiciendo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió antes que una intervención armada daría lugar a una "catástrofe humanitaria".

Foto: AFP. Javier Milei, presidente argentino.
"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región", aseguró el mandatario argentino.

FUENTE: AFP

