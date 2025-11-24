RECIBÍ EL NEWSLETTER
MÚSICA

Miguel Bosé llega a Uruguay con su "Importante Tour" el 21 de febrero a las 21 horas en el Antel Arena

La preventa de entradas comienza el miércoles a las 10 de la mañana la preventa de entradas para clientes Itaú a través del portal antelarena.com.uy. Y el viernes, comienza la venta general.

El icónico cantante y compositor Miguel Bosé anunció la llegada de su “Importante Tour” a Sudamérica y Centroamérica, un espectáculo que promete ser intenso, íntimo y profundamente conmovedor.

Ya en el último show de la productora AM, el de Rod Stewart en el Estadio Centenario, se había adelantado la visita de Bosé, pero este lunes de mañana se confirmó fecha y lugar: será en el Antel Arena el 21 de febrero a las 21 horas.

Este miércoles, a las 10 de la mañana, comienza la preventa de entradas para clientes Itaú a través del portal antelarena.com.uy. Y el viernes, comienza la venta general.

Miguel Bosé regresa al formato gira tras ocho años. “Importante Tour” inició en febrero en México y desde entonces, recorrió varios puntos de España y Estados Unidos.

La organización describe al espectáculo como "una experiencia sensorial donde la música, la coreografía, la iluminación y el sonido se funden con elegancia y fuerza”.

Según el comunicado oficial, su imponente presencia escénica, acompañada de una puesta en escena de alto nivel, demuestra por qué el artista sigue conquistando a nuevas generaciones y manteniendo intacto el amor de sus seguidores más fieles.

Como para ir haciendo una previa al show, además de su arista musical o actoral, se le puede seguir en otros rubros. En los últimos años, Bosé sumó una nueva área a su espectro artístico con el rubro editorial, al publicar dos libros: en 2021, sus memorias, “El hijo del capitán Trueno” y en 2022, “Historia secreta de mis mejores canciones”, además ese año, se estrenó la biopic Bosé, una miniserie de seis episodios.

