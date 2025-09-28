RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO INDEPENDIENTE

"Hay países que viven una situación mejor y de golpe se deterioran", dijo Mieres sobre situaciones violentas en Uruguay

El dirigente del Partido Independiente se expresó sobre el atentado a la fiscal Mónica Ferrero y llamó a "atender las señales".

pablo-mieres-partido-independiente-sobre-fiscal-ferrero

El dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó su solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y afirmó que hay "señales que hay que atenderlas con mucha preocupación".

"Es de una gravedad enorme nunca había ocurrido en el Uruguay, un atentado nada menos que contra el fiscal General", sostuvo y remarcó que faltan respuestas "más fuertes".

"Hubo un récord de homicidios, ahora esto", consideró también. Señaló que a nivel regional ha aumentado la violencia y que "hay países que viven una situación mejor y de golpe se deterioran, entonces, ojo al gol nosotros".

asociacion iberoamericana de ministerios publicos y red de fiscales antidrogas condenaron atentado a ferrero
