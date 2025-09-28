"Hay países que viven una situación mejor y de golpe se deterioran", dijo Mieres sobre situaciones violentas en Uruguay

El dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó su solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y afirmó que hay "señales que hay que atenderlas con mucha preocupación".

"Es de una gravedad enorme nunca había ocurrido en el Uruguay, un atentado nada menos que contra el fiscal General", sostuvo y remarcó que faltan respuestas "más fuertes".

"Hubo un récord de homicidios, ahora esto", consideró también. Señaló que a nivel regional ha aumentado la violencia y que "hay países que viven una situación mejor y de golpe se deterioran, entonces, ojo al gol nosotros".

