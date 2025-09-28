El dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó su solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y afirmó que hay "señales que hay que atenderlas con mucha preocupación".
"Hay países que viven una situación mejor y de golpe se deterioran", dijo Mieres sobre situaciones violentas en Uruguay
El dirigente del Partido Independiente se expresó sobre el atentado a la fiscal Mónica Ferrero y llamó a "atender las señales".
"Es de una gravedad enorme nunca había ocurrido en el Uruguay, un atentado nada menos que contra el fiscal General", sostuvo y remarcó que faltan respuestas "más fuertes".
"Hubo un récord de homicidios, ahora esto", consideró también. Señaló que a nivel regional ha aumentado la violencia y que "hay países que viven una situación mejor y de golpe se deterioran, entonces, ojo al gol nosotros".
