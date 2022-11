Mieres: "Las personas que se jubilen con el nuevo régimen van a ganar más que con el actual"

Mieres dijo que el nuevo régimen implica que se va a extender la edad de retiro a 65 años para lograr la sostenibilidad del sistema. “Todos los que se jubilen por el nuevo régimen, a partir del momento en que empiece a aplicarse, van a jubilarse con haberes jubilatorios mayores que los que actualmente existen”, remarcó.

El ministro de Trabajo sostuvo que otras tablas presentadas en los últimos días tienen “sesgos y criterios antojadizos”, y que “no cumplen con los criterios de objetividad”. Según Mieres, eso quedó demostrado por la delegación del Poder Ejecutivo.

Además, Mieres enfatizó que “las personas que tienen más de 50 años y en particular todos los jubilados, obviamente no van a tener ningún impacto en su situación jubilatoria, excepto un beneficio, que es la posibilidad de compatibilizar la jubilación con el trabajo”.

El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, explicó que el resultado del estudio muestra que “en cualquier escenario de los que se han venido trabajando, en todos, la jubilación promedio crece, y que a nivel de casos representativos de jubilados de diez situaciones, la jubilación o se mantiene o crece y crece sustancialmente en aquellos sectores de menor ingreso”.

“El 40% de las altas por el régimen que se está proponiendo en el Parlamento es el que tiene un mayor crecimiento”, indicó el especialista.

Desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Brenta, indicó que “la propuesta actual no tiene ningún incremento de los ingresos. Por lo tanto, la financiación de la extensión de la edad de retiro, que es el elemento que le da sustentabilidad al sistema según el gobierno, cae exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores”.

“La reforma es injusta”, sostuvo. Para el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social (2010-2013), “la comparación que presentó el gobierno en materia de que las jubilaciones no solo no empeorarían sino que mejorarían, se basan en una comparación falaz, porque se comparan jubilaciones que se tomarían con 60 años de edad y 30 años de trabajo contra jubilaciones que se van a hacer con 65 años de edad y más años de trabajo”.

Brenta respondió a la afirmación del gobierno que las jubilaciones crecerían de 18 a 20%. “En mi opinión, eso es una cifra absolutamente indemostrable, en ninguna proyección, dado que se están comparando situaciones que son absolutamente disímiles”, enfatizó.