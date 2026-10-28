Miércoles de frío a fresco y sin lluvias; el jueves desmejora con posibles precipitaciones aisladas en la costa

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles, de frío en la mañana a fresco de tarde. El jueves desmejora por el suroeste con posibles lluvias aisladas en la zona costera.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo escasamente nublado y algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada; inestable en la noche el suroeste.

El jueves tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad, inestable en el oeste. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que podría estará generando algunas lluvias aisladas principalmente en la franja costera.

El viernes se espera un inicio de jornada fresca y húmeda con mucha nubosidad persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas en la zona costera. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la costa sureste. Miércoles 28 Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º Jueves 29 Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º Viernes 30 Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Temas de la nota frío

lluvias