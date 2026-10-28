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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Miércoles de frío a fresco y sin lluvias; el jueves desmejora con posibles precipitaciones aisladas en la costa

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles, de frío en la mañana a fresco de tarde. El jueves desmejora por el suroeste con posibles lluvias aisladas en la zona costera. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles, de frío en la mañana a fresco de tarde. El jueves desmejora por el suroeste con posibles lluvias aisladas en la zona costera.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo escasamente nublado y algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada; inestable en la noche el suroeste.

El jueves tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad, inestable en el oeste. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que podría estará generando algunas lluvias aisladas principalmente en la franja costera.

de frio a templado y con lluvias aisladas el jueves; segun el pronostico de nubel cisneros
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De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; según el pronóstico de Nubel Cisneros

El viernes se espera un inicio de jornada fresca y húmeda con mucha nubosidad persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas en la zona costera. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la costa sureste.

Miércoles 28

Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º

Jueves 29

Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

Viernes 30

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

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