Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles, de frío en la mañana a fresco de tarde. El jueves desmejora por el suroeste con posibles lluvias aisladas en la zona costera.
Miércoles de frío a fresco y sin lluvias; el jueves desmejora con posibles precipitaciones aisladas en la costa
Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles, de frío en la mañana a fresco de tarde. El jueves desmejora por el suroeste con posibles lluvias aisladas en la zona costera. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con cielo escasamente nublado y algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada; inestable en la noche el suroeste.
El jueves tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad, inestable en el oeste. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que podría estará generando algunas lluvias aisladas principalmente en la franja costera.
De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; según el pronóstico de Nubel Cisneros
El viernes se espera un inicio de jornada fresca y húmeda con mucha nubosidad persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas en la zona costera. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la costa sureste.
Miércoles 28
Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º
Jueves 29
Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
Viernes 30
Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
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