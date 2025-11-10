Lubetkin: "Todos los países del Mercosur estamos en línea y con la lapicera puesta para firmar" acuerdo con UE

En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea realizada en Santa Marta, Colombia, se reiteró la intención de firmar el acuerdo Mercosur - Unión Europea el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

El tema Mercosur-Unión Europea "estuvo en todos los debates", sostuvo el canciller Mario Lubetkin . "Seguimos manteniendo el mismo optimismo", remarcó.

Sobre la posición del gobierno francés, afirmó que "cuando pensamos en Francia, pensamos en el presidente de la República elegido por la ciudadanía, no por un ministro. Y el presidente de la República, Macron, el jueves pasado, en Belén, señaló su optimismo con guardia alta. Y es exactamente la expresión de Francia".

"Todos los países del Mercosur estamos en línea y con la lapicera puesta para firmar en el momento que estén dadas las condiciones", dijo Lubetkin.

La cumbre concluyó con una atención especial de los participantes para preservar la paz en la región y disminuir la tensión.

"Tenemos que preservar nuestra región en paz, y desnuclearizada. Y ese es el desafío que responde a mucho de los temas y muchos de los tensionamientos y por lo tanto se trata de bajar sustancialmente las tensiones que hay en la región y en eso había una posición absolutamente mancomunada y está en el documento", dijo.