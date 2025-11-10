RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL CANCILLER DESDE LA CELAC

Lubetkin: "Todos los países del Mercosur estamos en línea y con la lapicera puesta para firmar" acuerdo con UE

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la posición de Francia sobre el acuerdo y destacó que el presidente Macron habló del tema con "optimismo".

lubetkin-en-celac-afp

En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea realizada en Santa Marta, Colombia, se reiteró la intención de firmar el acuerdo Mercosur- Unión Europea el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

El tema Mercosur-Unión Europea "estuvo en todos los debates", sostuvo el canciller Mario Lubetkin. "Seguimos manteniendo el mismo optimismo", remarcó.

Sobre la posición del gobierno francés, afirmó que "cuando pensamos en Francia, pensamos en el presidente de la República elegido por la ciudadanía, no por un ministro. Y el presidente de la República, Macron, el jueves pasado, en Belén, señaló su optimismo con guardia alta. Y es exactamente la expresión de Francia".

mides sumara 11 nuevos centros de 24 horas para atender a personas en situacion de calle en el interior
Seguí leyendo

Mides sumará 11 nuevos centros de 24 horas para atender a personas en situación de calle en el interior

"Todos los países del Mercosur estamos en línea y con la lapicera puesta para firmar en el momento que estén dadas las condiciones", dijo Lubetkin.

La cumbre concluyó con una atención especial de los participantes para preservar la paz en la región y disminuir la tensión.

"Tenemos que preservar nuestra región en paz, y desnuclearizada. Y ese es el desafío que responde a mucho de los temas y muchos de los tensionamientos y por lo tanto se trata de bajar sustancialmente las tensiones que hay en la región y en eso había una posición absolutamente mancomunada y está en el documento", dijo.

LUBETKIN DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
cerro de montevideo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, con ascenso de temperatura, pero hay pronóstico de lluvias y tormentas
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas y el sindicato analiza medidas

Te puede interesar

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia
Mahía habló del conflicto en la educación y manifestó la necesidad de tener una batería de respuestas a la violencia video
PARA EL MINISTRO, LA ARTICULACIÓN ES CLAVE

Mahía habló del conflicto en la educación y manifestó la necesidad de tener "una batería de respuestas" a la violencia

Dejá tu comentario