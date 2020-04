Este sábado en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, informó que se duplicará las asignaciones familiares, las tarjetas de Uruguay Hogares y que se creó una aplicación para celulares mediante la cual, aquellas personas más vulnerables, podrán canjear un cupón por una canasta alimenticia.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, informó que las autoridades centraron sus esfuerzos en los más vulnerables.

Todos los hogares que reciben la tarjeta Uruguay Social, que son alrededor de 87 mil, se les duplicó el monto por única vez y se dividió en dos pagos. “Uno ya se hizo el 31 de marzo y el otro se hará a fines de abril” explicó Bartol.

Además se duplicaron el monto de las asignaciones familiares del Plan Equidad, que abarca aproximadamente 120 mil hogares. “Este lunes se les pagará la primer mitad y en mayo la segunda” aseguró.

Asimismo, el MIDES registrará a todas aquellas personas que no cuentan con trabajo formal, que no tienen hijos menores a cargo para brindar una canasta básica única y que no poseen ningún tipo de prestación.

El Ministerio exhorta a este sector a registrarse a través de la página web y del 0800. 72.63, para luego poder acceder a un cupón, que se podrá descargar con la aplicación “Tu App”.

Este cupón podrá ser canjeado por el usuario por una única canasta de alimentos, que tendrá un valor de $1.200. “Los cupones van a estar en grandes superficies y en pequeños comercios del país” concluyó Bartol.

El ingeniero Omar Paganini explicó que aquellos que habilitados que vayan al supermercado y tengan problemas para usar la aplicación, podrán "implementar una modalidad solamente por SMS y podrán hacer la compra igual".