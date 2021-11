Mexicano Ortiz y argentino Grillo se bajan del torneo de la PGA de Houston

Ortiz se retiró debido a una lesión en el hombro izquierdo, argumentando que ha estado luchando con un dolor en el hombro desde un viaje a Japón el mes pasado.

"Fui al médico esta mañana y me recomendó que no jugara y me tomo un tiempo para recuperarme", dijo Ortiz. "Así que creo que voy a seguir su consejo para poder empezar sano en enero".

Ortiz se retiró del Zozo Championship de Japón hace tres semanas por una lesión en el hombro. Pero el mexicano terminó segundo la semana pasada en el Mayakoba Championship en México, su mejor actuación desde que ganó su único título de la PGA el año pasado en Houston.

"Esto es increíblemente decepcionante para mí, ya que estaba ansioso por defender mi primer título del PGA Tour", añadió el mexicano. "Me siento honrado de ser un campeón de este evento y espero volver el año que viene".

Ortiz y Grillo fueron reemplazados en el campo por los estadounidenses John Huh y Max McGreevy.

Los jugadores latinoamericanos que siguen en el torneo son los chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann, el colombiano Sebastián Muñoz, el también mexicano Rodolfo Cazabón y el venezolano Jhonattan Vegas.

js-meh/cl