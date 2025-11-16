RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo húmedo e inestable con persistencia de algunas lluvias, mejora con descenso de la temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó para esta jornada una temperatura máxima de 24° y una mínima de 14° en el área metropolitana.

tormenta-playa-cielo

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo húmeda e inestable con mejoras y descenso de la temperatura.

La mañana comienza húmeda e inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando por el oeste con descenso de temperatura.

La tarde continuará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias principalmente en las zonas sureste y noreste.

meteorologia ceso la advertencia naranja y extendio la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Seguí leyendo

Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En la zona norte, lan temperatura máxima llegará a los 30°, mientras que la mínima será de 12°.

En el sur y oeste del país, la máxima será de 27° y la mínima de 12°.

En el sur del territorio, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 26°.

El lunes comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá con tiempo templado a cálido con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Temas de la nota

Lo más visto

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
RIGE HASTA LA HORA 11:00

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY

Gremio de jueces se declara en conflicto y advierte que tomará medidas graduales que pueden llegar al paro total

Te puede interesar

Gabriel Pereyra-X
EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"
Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi
Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RIGE HASTA LA HORA 13:00

Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario