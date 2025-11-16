Domingo húmedo e inestable con persistencia de algunas lluvias, mejora con descenso de la temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo húmeda e inestable con mejoras y descenso de la temperatura.

La mañana comienza húmeda e inestable con pasaje de tormentas y lluvias , mejorando por el oeste con descenso de temperatura.

La tarde continuará templada a cálida con persistencia de algunas lluvias principalmente en las zonas sureste y noreste.

En la zona norte, lan temperatura máxima llegará a los 30°, mientras que la mínima será de 12°.

En el sur y oeste del país, la máxima será de 27° y la mínima de 12°.

En el sur del territorio, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 26°.

El lunes comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá con tiempo templado a cálido con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.