POSTEO SIGESTIVO EN INSTAGRAM

¿Messi quiere volver al Barcelona? Visitó el Camp Nou y publicó una foto con un significativo mensaje

Messi visitó el Camp Nou con una foto y un texto en redes sociales parece que abrió la puerta para volver al Barcelona y allí poner fin a su carrera. Mirá lo que escribió el astro del fútbol mundial.

Messi en el Camp Nou. Foto: Messi en Instagram.

Messi volvió a casa. Así se podría titular la foto que publicó en Istagram y que abre la puerta para que el astro del fútbol mundial vuelva al Barcelona.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió Messi en un posteo que acompaña con fotos y un breve video.

Pero lo más importante fue lo que escribió luego al final: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Messi se fue de Barcelona como el máximo ídolo de la historia del club catalán, pero se fue mal, sin despedida ni nada tras diferencias con la directiva que, a su entender, no hizo lo suficiente para que siguiera con los Culé.

Tras un pasaje por el PSG de Francia, el astro argentino se fue al Inter Miami, donde juega hasta ahora, aunque parece que piensa en volver al Barcelona, al menos para despedirse allí como futbolista profesional… o algo más.

