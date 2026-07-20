"El dolor es muy grande", dice Messi sobre derrota en la final del Mundial

Un día después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, Lionel Messi envió este lunes un mensaje en redes sociales en el que reconoció que "va a costar que cierre esta herida".

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió en Instagram el capitán de la selección Albiceleste.

"Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", remarcó el Diez.

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Messi, como el resto de sus compañeros, abandonó el domingo el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) sin hacer declaraciones tras la derrota ante España por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

El astro del Inter Miami se quedó a un solo paso de conquistar un segundo título consecutivo del Mundial para su país, tras un torneo en el que asombró al mundo del fútbol con su rendimiento a los 39 años.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", recordó Messi, autor de ocho goles en el certamen.

"Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", afirmó.

"También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó Messi para cerrar el mensaje a sus 514 millones de seguidores en Instagram.

Según la prensa local, el Diez no formaba parte del grupo de jugadores de la selección argentina que regresaba el lunes a Buenos Aires.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó que algunos futbolistas del plantel iban a reincorporarse directamente con sus clubes o a iniciar un periodo de descanso.

El Inter Miami, club al que pertenecen Messi y Rodrigo De Paul, tampoco ha confirmado cuándo se reincorporarán ambos al equipo para competir en la MLS, liga que reanudó actividades la semana pasada.

FUENTE: AFP.