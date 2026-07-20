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"El dolor es muy grande", dice Messi sobre derrota en la final del Mundial

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió Lionel Messi. Y felicitó a España por el campeonato.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Un día después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, Lionel Messi envió este lunes un mensaje en redes sociales en el que reconoció que "va a costar que cierre esta herida".

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió en Instagram el capitán de la selección Albiceleste.

"Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", remarcó el Diez.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.
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Messi, como el resto de sus compañeros, abandonó el domingo el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) sin hacer declaraciones tras la derrota ante España por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

El astro del Inter Miami se quedó a un solo paso de conquistar un segundo título consecutivo del Mundial para su país, tras un torneo en el que asombró al mundo del fútbol con su rendimiento a los 39 años.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", recordó Messi, autor de ocho goles en el certamen.

"Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", afirmó.

"También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó Messi para cerrar el mensaje a sus 514 millones de seguidores en Instagram.

Según la prensa local, el Diez no formaba parte del grupo de jugadores de la selección argentina que regresaba el lunes a Buenos Aires.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó que algunos futbolistas del plantel iban a reincorporarse directamente con sus clubes o a iniciar un periodo de descanso.

El Inter Miami, club al que pertenecen Messi y Rodrigo De Paul, tampoco ha confirmado cuándo se reincorporarán ambos al equipo para competir en la MLS, liga que reanudó actividades la semana pasada.

FUENTE: AFP.

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