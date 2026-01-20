Un incendio en un hogar de INAU causó la intoxicación de una menor de edad. La adolescente de 15 años se encuentra en estado grave en el CTI, con sus vías respiratorias comprometidas.
Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar
El corresponsal de Subrayado en Tacuarembó, Germán Capelli, informó que la adolescente fue encontrada por Bomberos desvanecida en el lugar donde se originó el foco. Fue trasladada al hospital local donde permanece internada grave.
El hecho se registró este martes sobre la hora 15.00 en el local ubicado en la calle Lavalleja casi 25 de Mayo, en la ciudad de Tacuarembó.
Bomberos ingresó al lugar y encontraron a la menor desvanecida en el lugar donde se originó el foco.
Seguí leyendo
Adolescente bajo amparo de INAU fue hallada en una boca de drogas en Rivera: "Fue vulnerada por adultos"
Fue trasladada a urgencias del hospital local donde viene siendo evaluada.
Los demás menores se encuentran alojados en un hotel de la ciudad.
Temas de la nota
Lo más visto
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido
Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dejá tu comentario