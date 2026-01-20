Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar

Un incendio en un hogar de INAU causó la intoxicación de una menor de edad. La adolescente de 15 años se encuentra en estado grave en el CTI, con sus vías respiratorias comprometidas.

El hecho se registró este martes sobre la hora 15.00 en el local ubicado en la calle Lavalleja casi 25 de Mayo, en la ciudad de Tacuarembó.

Bomberos ingresó al lugar y encontraron a la menor desvanecida en el lugar donde se originó el foco.

Fue trasladada a urgencias del hospital local donde viene siendo evaluada. Los demás menores se encuentran alojados en un hotel de la ciudad.

