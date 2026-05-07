Menor de 16 años armado y con requisitoria fue detenido en operativo; está a disposición de la Justicia

Ministerio del Interior

Un adolescente armado con requisitoria fue detenido esta madrugada en un operativo de patrullaje, en la zona de Pasaje Moirones y Luis Batlle Berres, en la zona de Nuevo París.

Un equipo de la Unidad PUMA de la Dirección Nacional Guardia Republicana que realizaba recorridas por el lugar vio al menor de 16 años, quien intentó huir ante la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros.

Los policías hallaron en el interior de un morral un revólver marca Smith & Wesson calibre 38, con un cartucho percutado.

Posteriormente, fue trasladado para revisión médica y derivado a Investigaciones. El caso está a disposición de la Justicia.

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