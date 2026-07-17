MEF confirmó a FUS que no entra en vigencia el timbre propuesto por Caja de Profesionales para consultas médicas

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó a la Federación Uruguaya de la Salud que el timbre propuesto por la Caja de Profesionales para consultas médicas no entrará en vigencia.

El presidente Federación de la Salud, Marcos Franco, dijo que se reunieron con el subsecretario de Economía Martín Valcorba y con el equipo económico, para plantear el tema de la necesidad de rever e implementar acciones para que el cobro de los timbres desde el 1° de agosto quede sin efecto.

"Lo que nos traslada el Ministerio de Economía es que estaría pronto el decreto para ser firmado en Torre Ejecutiva en una reunión con la sala de ministros para que efectivamente, antes del 1° de agosto, quede sin efecto. Para nosotros es de gran satisfacción para darle inclusive la tranquilidad a la población de que este impuesto solapado, este impuesto a la enfermedad, el Poder Ejecutivo lo entendió de esta manera (...) va a quedar en la vía de los hechos en la nada mismo", explicó.

Franco expresó que continuarán trabajando para fortalecer el sistema y mejorar la calidad asistencial de los usuarios.

La FUS emitió un comunicado en el que indica que "para los trabajadores y usuarios del sector, la inminente suspensión del gravamen antes de su aplicación efectiva constituye una señal política de profunda relevancia institucional. Esta resolución ratifica que los principios rectores de equidad y universalidad del Sistema Nacional Integrado de Salud prevalecen frente a lógicas de carácter estrictamente recaudatorio".

Y finaliza: "Este escenario deja en evidencia la necesidad de que desde el Poder Ejecutivo se convoque a un diálogo nacional en salud, concebido como un espacio democrático donde todos los actores del sector puedan expresar sus propuestas y contribuir activamente a profundizar el modelo asistencia de nuestro país".