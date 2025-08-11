RECIBÍ EL NEWSLETTER
CLÍNICA DEL DOCTOR MAZZA

Medicina regenerativa: una nueva esperanza contra el dolor articular

staff-clinica2
rodilla-3d-celulas-madre
dr_mazza
Dr-Mazza-consultorio2

Con más de 30 años de experiencia médica y un enfoque basado en los últimos avances científicos, la Clínica del Dr. Mazza se posiciona como un referente regional en terapias con células madre y otros tratamientos de regeneración articular.

El dolor en las articulaciones, la pérdida de movilidad, la artrosis y las lesiones en tendones y músculos son problemas que afectan a millones de personas, sobre todo a partir de los 45 años. Hasta hace poco, las opciones terapéuticas eran limitadas, y muchos pacientes debían resignarse a tratamientos sintomáticos o incluso a cirugías invasivas. Sin embargo, los avances de la medicina regenerativa están cambiando este paradigma.

En Uruguay, la Clínica del Dr. Mazza es pionera en ofrecer terapias de regeneración con Células Madre autólogas, que se utilizan en centros médicos de primer nivel en Estados Unidos y Europa. Son tratamientos que utilizan células del propio paciente para estimular la reparación de tejidos dañados.

antel presento el lunes 4 de agosto su alianza con la plataforma netflix, que incluye nuevos planes comerciales para sus clientes de fibra y movil
Seguí leyendo

Antel presentó el lunes 4 de agosto su alianza con la plataforma Netflix, que incluye nuevos planes comerciales para sus clientes de fibra y móvil

Ciencia aplicada a la salud articular

La medicina regenerativa nos permite tratar enfermedades que antes solo podíamos aliviar, como la artrosis, con un enfoque que promueve la reparación natural del cuerpo”, explica el Prof. Dr. Milton Mazza, médico especializado en medicina regenerativa, tratamiento del dolor y patologías osteoarticulares.

Las Células Madre son las encargadas de regenerar tejidos en nuestro organismo. En condiciones normales, estas células están presentes en el cuerpo, pero en cantidad insuficiente para responder eficazmente al daño. Lo que hace esta terapia es potenciar ese proceso natural: se extraen Células Madre del propio paciente, se activan en laboratorio con tecnología láser y se combinan con factores de crecimiento obtenidos del plasma del paciente. Luego, este preparado se aplica directamente en la zona afectada —como rodillas, caderas u hombros— utilizando control ecográfico para máxima precisión.

El procedimiento se realiza en forma ambulatoria, sin necesidad de internación. "En apenas dos horas, el paciente ingresa y se retira por sus propios medios. Es una técnica mínimamente invasiva que se adapta perfectamente a un estilo de vida activo", subraya el Dr. Mazza.

Un enfoque integral y personalizado

Si bien la terapia con Células Madre es una de las más avanzadas, la Clínica del Dr. Mazza ofrece además un enfoque integral para el tratamiento de patologías articulares, musculares y tendinosas. Cada caso es evaluado de forma personalizada y, según las necesidades del paciente, se pueden aplicar terapias complementarias como Plasma Rico en Plaquetas (PRP), Ácido Hialurónico, Ozonoterapia y bloqueos analgésicos guiados por imagen.

Cada paciente recibe un plan de tratamiento hecho a medida. No creemos en soluciones estándar. Buscamos mejorar la calidad de vida de forma real, duradera y sin recurrir a cirugías cuando no son necesarias”, afirma el Dr. Mazza, quien cuenta con un equipo médico multidisciplinario altamente especializado.

Experiencia y respaldo médico

El Dr. Milton Mazza Quiroz es médico Deportólogo, egresado de la Universidad de la República y docente universitario, con amplia experiencia en medicina regenerativa. Su clínica en Montevideo combina tecnología de última generación con una atención humana, ética y cercana, lo que la ha convertido en una referencia en tratamientos para el dolor articular y la recuperación funcional.

Una alternativa real y comprobada

La dolencias articulares no tienen que limitar la vida diaria. La medicina regenerativa representa una alternativa efectiva y científicamente respaldada que puede transformar la vida de quienes sufren dolor.

Como resumen, el Dr. Mazza concluye:

Estamos viviendo una revolución silenciosa en la medicina. Ya no se trata solo de aliviar síntomas, sino de activar los mecanismos naturales del cuerpo para que repare lo que está dañado. Y eso lo cambia todo”.

Clínica del Dr. Milton Mazza

Tel.: 096 25 95 95

https://doctormazza.com/

Montevideo, Uruguay

Lo más visto

Foto: Subrayado. Cinturones del Gusanito Manzana, en Parque Rodó, donde ocurrió el accidente.
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
POR 24 HORAS

Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE

Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave
espera pericias

Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
PARO DEL PIT-CNT

Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Cinturones del Gusanito Manzana, en Parque Rodó, donde ocurrió el accidente.
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
Foto: Subrayado. Gusanito Manzana, clausurado.  video
intendente de montevideo

Bergara dijo que estaban "a punto" de reactivar el Gusanito Manzana pero tras la muerte del niño seguirá clausurado
Escuelas públicas de Montevideo con paro de 48 horas, este lunes y martes video
ADEMU MONTEVIDEO

Escuelas públicas de Montevideo con paro de 48 horas, este lunes y martes

Dejá tu comentario