CIENTÍFICOS URUGUAYOS

"Nos toca hacer una pausa": buque de la expedición Uruguay Sub200 vuelve a puerto por fallas técnicas

"Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas", señalaron en un comunicado.

"Nos toca hacer una pausa", escribieron en la cuenta de Instagram que comparte la expedición.

"Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas. Esperamos que se solucione pronto y volver a explorar nuestro océano. ¡Gracias por todo el apoyo que nos están dando y esperamos que nos sigan acompañando porque este viaje aún no termina! ¡VAMO ARRIBA!", dice el mensaje.

Uruguay Sub200: la segunda transmisión en vivo visualizó especies y plásticos como una bolsa de leche y un bidón

"Pronto la expedición estará nuevamente explorando y transmitiendo en vivo", comunicó la Universidad de la República en X.

La expedición del buque científico tiene como objetivo explorar el fondo del mar uruguayo, desde los 200 metros de profundidad hasta más de 3.000 metros. Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo se realizó la segunda transmisión en vivo. Son 37 los investigadores explorarán hasta el 10 de setiembre el fondo de la costa de Uruguay.

La expedición uruguaya realizó dos transmisiones desde que comenzó la travesía, el pasado sábado.

