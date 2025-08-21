Este miércoles 20 de agosto se festejó el Día del Niño en el Hospital Pereira Rossell y Conaprole estuvo presente.
Conaprole celebró el Día del Niño en el Hospital Pereira Rossell
Este día no es uno cualquiera, sino la celebración de la esperanza, de la alegría y de los sueños. En cada niño la cooperativa ve representado lo mejor del país: la fuerza, la ternura y la capacidad de resiliencia.
Es por eso que Conaprole decidió agasajar a los niños con una camiseta y un Colet, un producto que simboliza el vínculo que tiene con los más chicos. Un vínculo que mantiene y se esfuerza por potenciar cada día.
"En Conaprole somos una cooperativa. Eso significa que nacimos de la unión de productores que decidieron trabajar juntos, con solidaridad, compromiso y visión de futuro. Ese espíritu cooperativo nos guía cada día y nos trae hasta aquí, para estar presentes junto a los niños", sostuvo Gabriel Valdés, CEO de Conaprole.
