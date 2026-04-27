Mayo Amarillo: Unasev destaca la importancia de verse en el tránsito para minimizar consecuencias en siniestros

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) realizó este lunes el lanzamiento de la campaña Mayo Amarillo 2026 bajo la consigna "En el tránsito, ver al otro es salvar vidas".

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, destacó la importancia de la maniobra en el tránsito de verse con la otra persona, ya sea conductor o peatón, para minimizar las consecuencias en casos de siniestros.

Metediera valoró el trabajo interinstitucional con las Juntas Departamentales, Intendencias, Municipios, Unidades locales de Seguridad Vial, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, entre otros, y sociedad civil para abordar la temática de la seguridad vial.

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MONOPATINES

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, también se refirió a la regulación del uso de monopatines a nivel nacional. "El problema es nacional", afirmó.

Metediera no compartió la matriculación y el cobro de una patente, pero sí generar un registro de los monopatines a partir del número de serie. La Unasev aguarda un informe del Ministerio de Industria al respecto.

Indicó que la persona que esté registrada a cargo del monopatín se hará cargo en caso de siniestro con ese vehículo y recordó que los siniestros de tránsito pasaron de 26 en 2020 a 191 el año pasado.

Metediera sostuvo que la reglamentación actual regula velocidades máximas de 25 km/h, cuando hoy andan a una velocidad de 60 a 70 km/h.