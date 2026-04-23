Aumentaron más de 600% los siniestros con monopatines eléctricos, bicicletas y patinetas entre 2020 y 2025

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó este jueves un informe sobre el uso de vehículos eléctricos de movilidad personal (bicicletas, monopatines y patinetas) y su incidencia en la siniestralidad vial entre 2020 y 2025.

Dentro de los datos destacados de este informe, se registra un crecimiento de la siniestralidad asociada a vehículos de movilidad personal, pasando de 26 casos en 2020 a 191 casos en 2025, lo que indica un aumento de 634,6%. Este crecimiento está vinculado sobre todo al monopatín eléctrico, la categoría con mayor incremento en lesionados en ese período.

Los heridos graves muestran una tendencia creciente en términos absolutos, pasando de 4 heridos en 2021 a 26 en 2025.

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Los heridos leves también muestran una tendencia creciente, pasando de 25 casos en 2020 a 165 en 2025. Los incrementos más relevantes en el registro de heridos, tanto leves como graves, se dan entre 2024 y 2025.

En 2020, una persona que circulaba en patineta falleció.