Mataron a tiros a un joven y su cuerpo fue hallado en una cuneta en Toledo Chico

Foto cedida a Subrayado. El Departamento de Homicidios trabaja en la escena, en la mañana de este viernes.

Un joven de 25 años fue asesinado y su cuerpo fue encontrado a las ocho de la mañana de este viernes en una cuneta en Camino Osvaldo Rodríguez y Camino Toledo Chico, en Toledo Chico (Montevideo) informaron fuentes policiales a Subrayado.

En el cadáver se observan al menos dos impactos de arma de fuego en la espalda, añadieron desde el Ministerio del Interior, en base a la información recabada de forma primaria. En el camino vecinal fueron incautados, esparcidos, 14 casquillos de pistola 9 milímetros.

En tanto, la víctima, tenía un celular en el bolsillo de su buzo y en su mano izquierda quedó un pasa montañas negro.

A las 8:00, una persona que pasó por el lugar y vio el cuerpo, llamó al 911. Policías que llegaron al lugar preservaron la escena, a la espera de efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica, que ya trabajan en el lugar, zona rural de la capital.

Al momento las autoridades no han brindado más información.