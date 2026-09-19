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en un acto de campaña

Mataron a Susy Aponte, periodista y candidata a elecciones regionales en Perú

Susy Aponte fue atacada a tiros mientras, como parte de su campaña política, recorría un mercado en el distrito de Caraz.

Aponte había denunciado amenazas desde prisión y cubría corrupción policial.

Aponte había denunciado amenazas desde prisión y cubría corrupción policial.

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos este sábado mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades.

Susy Aponte, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado del distrito de Caraz, en esa región.

Aponte se postulaba a las elecciones del 4 de octubre.

Foto: AFP.
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El ataque dejó cinco personas heridas de bala, que fueron trasladadas al hospital regional, y un ciudadano venezolano detenido, según informó la Policía en un comunicado.

Aponte tenía un portal informativo, "China Polo Dominical", donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la Policía.

Días antes había denunciado en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

El Consejo de la Prensa Peruana, que agrupa a periodistas del país, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora.

"Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos", señaló en sus redes sociales.

Cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025, según la Policía.

FUENTE: AFP.

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