Canal 10 emitirá "Rada, la película", este sábado a las 21 horas después de Subrayado

Canal 10 emitirá este sábado a las 21 horas, luego de la edición de Subrayado, "Rada, la película", que retrata la vida del artista uruguayo.

El documental uruguayo estrenado en mayo de 2024 rinde tributo a la extraordinaria vida y carrera de Ruben Rada, uno de los músicos más influyentes de la historia del Río de la Plata y de la música latinoamericana.

Bajo la dirección de Luis Ara, “Rada, la película”, logra fusionar la trayectoria musical del artista, sus orígenes en barrio Sur, pero también la vida íntima y familiar.

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Rada creó una identidad única que poco a poco se volvió la inspiración de las nuevas generaciones. Su fama y carisma lo llevaron a protagonizar series y películas, mientras que su música lo hizo recorrer el mundo y compartir escenario con las principales estrellas de la música latina.

“Rada, la película” será transmitida este sábado a las 21 horas por Canal 10.