Canal 10 emitirá este sábado a las 21 horas, luego de la edición de Subrayado, "Rada, la película", que retrata la vida del artista uruguayo.
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Canal 10 emitirá "Rada, la película", este sábado a las 21 horas después de Subrayado
El documental de Luis Ara retara la vida del artista uruguayo, fusionando su trayectoria musical, sus orígenes en barrio Sur, pero también la vida íntima y familiar.
El documental uruguayo estrenado en mayo de 2024 rinde tributo a la extraordinaria vida y carrera de Ruben Rada, uno de los músicos más influyentes de la historia del Río de la Plata y de la música latinoamericana.
Bajo la dirección de Luis Ara, “Rada, la película”, logra fusionar la trayectoria musical del artista, sus orígenes en barrio Sur, pero también la vida íntima y familiar.
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Rada creó una identidad única que poco a poco se volvió la inspiración de las nuevas generaciones. Su fama y carisma lo llevaron a protagonizar series y películas, mientras que su música lo hizo recorrer el mundo y compartir escenario con las principales estrellas de la música latina.
“Rada, la película” será transmitida este sábado a las 21 horas por Canal 10.
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