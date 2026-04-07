RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL CANAL URUGUAYO

Masterchef: la historia del reality de cocina más exitoso de la televisión, que este martes estrenó nueva temporada por Canal 10

Se abrieron las puertas del reality gastronómico más importante de la televisión uruguaya. La conducción durante esta temporada está a cargo de Noelia Etcheverry bajo la atenta mirada del jurado, integrado por los chefs Ximena Torres, Sergio Puglia y Laurent Lainé.

MASTERCHEF-URUGUAY-2026

El reality gastronómico más importante de la televisión uruguaya tiene la conducción de Noelia Etcheverry bajo la atenta mirada del jurado, integrado por los chefs Ximena Torres, Sergio Puglia y Laurent Lainé.

Es el reality de cocina más exitoso de la historia de la televisión. Se emite en más de 200 países.

gastronomia y septimo arte: cinco historias que, ademas de buen cine, nos abren el apetito
Seguí leyendo

Gastronomía y séptimo arte: cinco historias que, además de buen cine, nos abren el apetito

Pero, cómo empezó todo. Esta es la historia de Masterchef. Julio de 1990 en Londres. El productor Franc Roddam crea para la BBC un concurso de cocina con participantes amateurs. La idea era simple: cocineros no profesionales que compiten preparando un menú de tres platos ante jueces expertos. Así nació MasterChef. No había grandes premios ni dramatismo en televisión. Cocina pura aunque sí contó con la visita de comensales célebres que probaron los platos de los concursantes.

El formato se mantuvo hasta 2001, pero en 2005 el programa se relanzó con una producción completamente renovada: más competencia, más tensión y más espectáculo. Fue un éxito inmediato. Pero, el verdadero Big Bang llegó en 2009 con Masterchef Australia, la primera adaptación internacional. Allí, la cocina se multiplicó; hoy se produce en más de 50 países.

A nuestro país llegó en 2017 por la pantalla de Canal 10. Con el jurado integrado entonces por Sergio Puglia, Laurent Lainé y Lucía Soria, el formato se instaló rápidamente en el gusto del televidente uruguayo. Se inscribieron cerca de tres mil personas para la primera temporada que tuvo al floridense Nilson Viazzo como el primer campeón. Desde entonces, se han producido nueve ediciones entre amateurs, profesionales y celebrities.

De aquel modesto primer concurso de la BBC a un fenómeno global con versiones para niños, famosos y profesionales. Masterchef demostró que la cocina es mucho más que un desafío culinario en pantalla. Es competencia, emoción e historias de vida en cada plato.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante
INUMET

Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas
HOMBRE DE 40 AÑOS IMPUTADO

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU

Te puede interesar

Donald Trump. Foto: AFP
"¡Esto será un ALTO EL FUEGO bilateral!"

Donald Trump aceptó suspender bombardeo y ataque contra Irán durante dos semanas
Rachas que estarán superando largamente los 90 km/h y persistencia de lluvias: Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados video
CICLÓN EXTRATROPICAL

Rachas que "estarán superando largamente los 90 km/h" y "persistencia de lluvias": Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados
Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes. Imagen de archivo. 
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas

Dejá tu comentario