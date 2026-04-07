Masterchef: la historia del reality de cocina más exitoso de la televisión, que este martes estrenó nueva temporada por Canal 10

El reality gastronómico más importante de la televisión uruguaya tiene la conducción de Noelia Etcheverry bajo la atenta mirada del jurado, integrado por los chefs Ximena Torres, Sergio Puglia y Laurent Lainé.

Es el reality de cocina más exitoso de la historia de la televisión. Se emite en más de 200 países.

Pero, cómo empezó todo. Esta es la historia de Masterchef. Julio de 1990 en Londres. El productor Franc Roddam crea para la BBC un concurso de cocina con participantes amateurs. La idea era simple: cocineros no profesionales que compiten preparando un menú de tres platos ante jueces expertos. Así nació MasterChef. No había grandes premios ni dramatismo en televisión. Cocina pura aunque sí contó con la visita de comensales célebres que probaron los platos de los concursantes.

El formato se mantuvo hasta 2001, pero en 2005 el programa se relanzó con una producción completamente renovada: más competencia, más tensión y más espectáculo. Fue un éxito inmediato. Pero, el verdadero Big Bang llegó en 2009 con Masterchef Australia, la primera adaptación internacional. Allí, la cocina se multiplicó; hoy se produce en más de 50 países.

A nuestro país llegó en 2017 por la pantalla de Canal 10. Con el jurado integrado entonces por Sergio Puglia, Laurent Lainé y Lucía Soria, el formato se instaló rápidamente en el gusto del televidente uruguayo. Se inscribieron cerca de tres mil personas para la primera temporada que tuvo al floridense Nilson Viazzo como el primer campeón. Desde entonces, se han producido nueve ediciones entre amateurs, profesionales y celebrities.

De aquel modesto primer concurso de la BBC a un fenómeno global con versiones para niños, famosos y profesionales. Masterchef demostró que la cocina es mucho más que un desafío culinario en pantalla. Es competencia, emoción e historias de vida en cada plato.