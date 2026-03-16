Máscaras para cambiar su apariencia y un cuadro con Pablo Escobar, entre los objetos incautados a Sebastián Marset

Tras la detención el viernes en Santa Cruz de la Sierra y su inmediata extradición a Estados Unidos (donde este lunes tuvo la primera audiencia judicial), la Policía de Bolivia mostró algunos de los objetos incautados al narco uruguayo Sebastián Marset.

Entre ellos destacan dos máscaras que se presume utilizaba para cambiar su rostro y evitar que sea identificado a simple vista.

También resultó curioso para las autoridades un cuadro pintado en el que aparece Marset junto a conocidos narcos como Pablo Escobar, Joaquín “el Chapo” Guzmán y el boliviano Roberto Suárez Gómez.

Además, se incautaron 16 avionetas, varios vehículos blindados, drogas, dinero y 21 armas calificadas como sofisticadas por las autoridades. Todo fue valuado en 15 millones de dólares. máscaras-Marset-policia-bolivia