Tras la detención el viernes en Santa Cruz de la Sierra y su inmediata extradición a Estados Unidos (donde este lunes tuvo la primera audiencia judicial), la Policía de Bolivia mostró algunos de los objetos incautados al narco uruguayo Sebastián Marset.
Máscaras para cambiar su apariencia y un cuadro con Pablo Escobar, entre los objetos incautados a Sebastián Marset
La Policía de Bolivia mostró imágenes de los objetos incautados a Marset tras su detención. Tenía máscaras para cambiar su rostro y un cuadro pintado donde aparece junto a Pablo Escobar y el Chapo Guzmán.
Entre ellos destacan dos máscaras que se presume utilizaba para cambiar su rostro y evitar que sea identificado a simple vista.
También resultó curioso para las autoridades un cuadro pintado en el que aparece Marset junto a conocidos narcos como Pablo Escobar, Joaquín “el Chapo” Guzmán y el boliviano Roberto Suárez Gómez.
Además, se incautaron 16 avionetas, varios vehículos blindados, drogas, dinero y 21 armas calificadas como sofisticadas por las autoridades. Todo fue valuado en 15 millones de dólares.
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