RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESARIALES

Más de un millón de kilómetros por la prevención: Alcance cerró con récord el Mes Rosa 2025

Con el auspicio de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública y del Hospital de Clínicas, Alcance Servicio de Compañía culminó una nueva edición del Mes Rosa superando la meta propuesta. Una vez más, la campaña consolidó una comunidad que une prevención, deporte y solidaridad en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.

ALCANCE-2
ALCANCE-1

Montevideo, 31 de octubre de 2025.- Este año, la campaña alcanzó una participación histórica con más aliados que nunca y la incorporación de nuevas disciplinas deportivas. Desde todo el país y también desde Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos y España, clubes, gimnasios, grupos de running, hockey y ciclismo entre otros, se sumaron para donar sus kilómetros en apoyo a la investigación y diagnóstico del cáncer de mama.

La edición 2025 también incorporó el “challenge del Mes Rosa” en redes sociales, a través del cual se multiplicó el alcance de la causa con un mensaje positivo y de prevención. Asimismo, más del 80% de las carreras de todo el país realizadas durante octubre destinaron sus recorridos al desafío colectivo.

El movimiento contó además con el acompañamiento de Rose Papantonakis (@SimplementeRose) y un grupo de influencers que amplificaron el mensaje de concientización en los entornos digitales, promoviendo la detección temprana y la importancia del cuidado de la salud.

asi se vivio campus party
Seguí leyendo

Así se vivió Campus Party

Gracias al esfuerzo colectivo, el pasado jueves 30 de octubre se superó la meta de 1.000.000 de kilómetros, que se transformarán en equipamiento médico para el Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas.

“Cada año el Mes Rosa nos demuestra que cuando la comunidad se une, los mensajes de prevención llegan más lejos. Este año sumamos más voces, más países y más energía para seguir impulsando la concientización y el cuidado preventivo”, expresó María Inés García, gerenta general de Alcance Servicio de Compañía.

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
DESDE BRASIL

Fotógrafo uruguayo registró "la brutalidad" que se vivió en Río de Janeiro: "Como una imagen de guerra"
EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Diputado Gerardo Sotelo denuncia incompatibilidad de otra jerarca pública por tener intereses privados
en villa cartón y paso carrasco

Dos homicidios en pocas horas en Canelones: las víctimas de 37 y 33 años fueron atacadas a tiros
¿A dónde van los residuos electrónicos?

Desde noviembre importadores deberán hacerse cargo de los residuos electrónicos de los consumidores: así es el plan

Te puede interesar

La esposa de Pablo Carrasco fue trasladada a la cárcel de Florida, imputada por lavado de activos video
CASO CONEXIÓN GANADERA

La esposa de Pablo Carrasco fue trasladada a la cárcel de Florida, imputada por lavado de activos
Mónica Ferrero en el Parlamento
HABLÓ EN COMISIÓN DEL PARLAMENTO

Ferrero sobre crimen organizado: "Si no tomamos medidas y medidas serias, se nos viene con un empuje impresionante"
Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río video
HABLÓ NEGRO EN EL PARLAMENTO

Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río

Dejá tu comentario