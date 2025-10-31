Más de un millón de kilómetros por la prevención: Alcance cerró con récord el Mes Rosa 2025

Montevideo, 31 de octubre de 2025.- Este año, la campaña alcanzó una participación histórica con más aliados que nunca y la incorporación de nuevas disciplinas deportivas. Desde todo el país y también desde Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos y España, clubes, gimnasios, grupos de running, hockey y ciclismo entre otros, se sumaron para donar sus kilómetros en apoyo a la investigación y diagnóstico del cáncer de mama.

La edición 2025 también incorporó el “challenge del Mes Rosa” en redes sociales, a través del cual se multiplicó el alcance de la causa con un mensaje positivo y de prevención. Asimismo, más del 80% de las carreras de todo el país realizadas durante octubre destinaron sus recorridos al desafío colectivo.

El movimiento contó además con el acompañamiento de Rose Papantonakis (@SimplementeRose) y un grupo de influencers que amplificaron el mensaje de concientización en los entornos digitales, promoviendo la detección temprana y la importancia del cuidado de la salud.

Gracias al esfuerzo colectivo, el pasado jueves 30 de octubre se superó la meta de 1.000.000 de kilómetros, que se transformarán en equipamiento médico para el Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas.

“Cada año el Mes Rosa nos demuestra que cuando la comunidad se une, los mensajes de prevención llegan más lejos. Este año sumamos más voces, más países y más energía para seguir impulsando la concientización y el cuidado preventivo”, expresó María Inés García, gerenta general de Alcance Servicio de Compañía.