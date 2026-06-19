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Más cambios en Uruguay para el partido ante Cabo Verde por el Mundial 2026: se mete el en equipo Nicolás de la Cruz

Nicolás de la Cruz se mete en el 11 titular de Uruguay en lugar de Manuel Ugarte. Sanabria y Canobbio van por Viña y Darwin.

Nicolá de la Cruz con Uruguay. Foto: archivo FocoUy

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Cambios en Uruguay para el partido del domingo ante Cabo Verde: a las variantes de Sanabria por Viña y Canobbio por Darwin, se suma el ingreso de Nico de la Cruz por Ugarte, informó este viernes en Subrayado Martín Charquero desde Miami.

La salida de Ugarte y el ingreso de De la Cruz es puntual para el partido del domingo y en función de las necesidades de la Selección Uruguay, teniendo en cuenta el rival, destacó Charquero.

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De esta forma, el equipo titular de Marcelo Bielsa sería con Muslera en el arco, línea de cuatro con Varela por derecha y Juan Manuel Sanabria en la izquierda, más los centrales Cáceres y Maxi Olivera.

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En el medio va Federico Valverde con Rodrigo Bentancur y De la Cruz, y como extremos Agustín Canobbio por derecha y Maxi Araújo por izquierda. El 9 será Federico Viñas.

El partido ante Cabo Verde se juega el domingo desde la hora 19. Uruguay empató el primer encuentro 1 a 1 con Arabia Saudita. Cierra la fase de grupos el viernes 26 ante España.

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