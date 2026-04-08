Más de 500 llamadas de emergencia atendieron los bomberos por el temporal en el área metropolitana

Una de las llamadas de emergencia fue por un árbol que cayó en Salinas (foto) y afectó al auto que estaba al lado. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

El informe de Bomberos da cuenta de más de 500 intervenciones en las últimas horas por llamadas de emergencia durante el temporal registrado durante la pasada madrugada en Montevideo, el área metropolitana, Canelones, Maldonado y Rocha.

“Entre las principales intervenciones realizadas por personal de Bomberos se destacan tareas por caída y corte de árboles, cableado eléctrico caído o afectando la vía pública, voladura de techos, riesgo de desprendimiento de estructuras, inspecciones en viviendas afectadas, colapso parcial de construcciones, daños en fachadas y cubiertas livianas”, dice el informe oficial.

“Por otra parte, en la zona este del país, comprendiendo localidades y áreas de Maldonado, Piriápolis y distintos puntos del departamento de Rocha, entre ellos La Paloma, Castillos y Santa Teresa, se registraron aproximadamente 42 intervenciones”, agrega Bomberos.

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“Asimismo, en la zona noreste y centro-este del país, se registraron aproximadamente siete intervenciones, también vinculadas a los efectos de las condiciones meteorológicas”, dice el informe.

Los bomberos “continúan trabajando en diferentes eventos, dando respuesta a las emergencias que se mantienen activas y a nuevos llamados que siguen ingresando. Se prevé que en el correr de la mañana el número de intervenciones continúe en aumento, por lo que se mantiene el despliegue operativo y el monitoreo permanente de la situación”, destaca Bomberos.

“Se exhorta a la población a extremar precauciones, especialmente ante la presencia de árboles inestables, cables caídos, chapas sueltas y otras estructuras con riesgo de desprendimiento, evitando circular o permanecer en zonas comprometidas y dando aviso inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación de peligro”, finaliza el comunicado.