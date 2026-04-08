RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESTROZOS EN TODA LA COSTA SUR

Más de 500 llamadas de emergencia atendieron los bomberos por el temporal en el área metropolitana

Los bomberos atendieron más de 500 llamadas de emergencia por árboles y columnas de electricidad caídas, casas dañadas y destrozos en el área metropolitana,

Una de las llamadas de emergencia fue por un árbol que cayó en Salinas (foto) y afectó al auto que estaba al lado. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

Una de las llamadas de emergencia fue por un árbol que cayó en Salinas (foto) y afectó al auto que estaba al lado. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.

El informe de Bomberos da cuenta de más de 500 intervenciones en las últimas horas por llamadas de emergencia durante el temporal registrado durante la pasada madrugada en Montevideo, el área metropolitana, Canelones, Maldonado y Rocha.

“Entre las principales intervenciones realizadas por personal de Bomberos se destacan tareas por caída y corte de árboles, cableado eléctrico caído o afectando la vía pública, voladura de techos, riesgo de desprendimiento de estructuras, inspecciones en viviendas afectadas, colapso parcial de construcciones, daños en fachadas y cubiertas livianas”, dice el informe oficial.

“Por otra parte, en la zona este del país, comprendiendo localidades y áreas de Maldonado, Piriápolis y distintos puntos del departamento de Rocha, entre ellos La Paloma, Castillos y Santa Teresa, se registraron aproximadamente 42 intervenciones”, agrega Bomberos.

salio de jugar al futbol y cuando iba con un amigo le cayo una rama encima durante el temporal: esta grave
Seguí leyendo

Salió de jugar al fútbol y cuando iba con un amigo le cayó una rama encima durante el temporal: está grave

“Asimismo, en la zona noreste y centro-este del país, se registraron aproximadamente siete intervenciones, también vinculadas a los efectos de las condiciones meteorológicas”, dice el informe.

Los bomberos “continúan trabajando en diferentes eventos, dando respuesta a las emergencias que se mantienen activas y a nuevos llamados que siguen ingresando. Se prevé que en el correr de la mañana el número de intervenciones continúe en aumento, por lo que se mantiene el despliegue operativo y el monitoreo permanente de la situación”, destaca Bomberos.

“Se exhorta a la población a extremar precauciones, especialmente ante la presencia de árboles inestables, cables caídos, chapas sueltas y otras estructuras con riesgo de desprendimiento, evitando circular o permanecer en zonas comprometidas y dando aviso inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación de peligro”, finaliza el comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes. Imagen de archivo. 
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas
AVISO ESPECIAL

Inumet actualiza aviso especial por tormentas, lluvias abundantes, vientos fuertes y oleaje
CICLÓN EXTRATROPICAL

Rachas que "superan los 90 km/h" y "persistencia de lluvias": Nubel Cisneros pidió extremar los cuidados
"VIVIR EN CALLE NO ES UNA OPCIÓN", dijo Orsi

Orsi sobre personas en la calle: "Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos"
MONTEVIDEO

Adolescente de 15 años sufrió descarga eléctrica mientras entrenaba en cancha de rugby; está internado

Te puede interesar

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.
Estafa en colonia

Una mujer entregó más de $1 millón al ser engañada con el cuento del tío: la llamó un supuesto comisario
Olivera se reunió con Orsi y le planteó la posibilidad de relocalizar la planta de hidrógeno verde en Paysandú video
INVERSIÓN DE HIF

Olivera se reunió con Orsi y le planteó la posibilidad de relocalizar la planta de hidrógeno verde en Paysandú
Motociclista de 16 años fue atropellado por un auto en Villa Española y murió en el lugar
LARRAVIDE Y AGACES

Motociclista de 16 años fue atropellado por un auto en Villa Española y murió en el lugar

Dejá tu comentario