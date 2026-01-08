Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros

El brote de sarampión en Uruguay se mantiene circunscripto al departamento de Río Negro como un total de 12 casos confirmados al día de hoy y un número variable de casos sospechosos distribuidos en diferentes puntos del país. Actualmente, son seis en: Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, San José y Soriano.

Nataly Rodríguez de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública ( MSP ) destacó la sensibilidad de los equipos de salud para detectar los casos de personas que consultan con cuadros clínicos compatibles con sarampión y notificarlos a las autoridades para su diagnóstico y monitoreo.

Desde el MSP, resaltaron la respuesta de la población a la campaña de vacunación que se viene llevando adelante. Desde el inicio del brote en noviembre, se superaron las 40.000 dosis. Entre las vacunas aplicadas, se cuentan las de los niños de 12 o 15 meses, y las personas mayores nacidas a partir de 1967 que no tenían las dos dosis.

El ministerio trabaja en el relevamiento de la situación sanitaria de viajeros que ingresen al país y puedan tener sarampión. Para ello, se habilitó un formulario en línea para la detección temprana de posibles casos. "Esta información es fundamental para fortalecer la vigilancia epidemiológica ante el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse incluso antes de presentar síntomas", indica el MSP.

El formulario es voluntario y confidencial, remarcó Rodríguez.