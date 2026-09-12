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Más de 300 personas celebraron el Día internacional del crochet en Florida

La temática del encuentro que se llevó a cabo en el Centro Democrático Florida, eran arreglos navideños, cada grupo tuvo que proponer el armado de una mesa.

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Más de 300 personas de 14 localidades y 8 barrios de Florida celebraron el Día internacional del crochet este sábado en el Centro Democrático Florida.

El encuentro reunió a participantes de más de 14 talleres departamentales, abarcando a diversas generaciones.

Gloria Posente, coordinadora de Talleres chochet Florida, dijo a Subrayado que este año las profesoras eligieron como temática arreglos de Navidad. “Cada localidad con sus alumnas tenía que formar una mesa con arreglos de Navidad”.

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Marta Morales, tejedora e integrante de un grupo de 20 personas, se refirió al vínculo que se forma entre ellas “la amistad que tenemos con la gente, eso es lo principal. No tenemos a donde ir, tenemos ese encuentro ese día, que son los martes”.

Además contó que para Navidad están preparando un árbol gigante que pondrán en las letras que se encuentran en la entrada de la ciudad.

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