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Más de 118.000 personas se vacunaron contra la gripe desde que comenzó la campaña: para las autoridades es un "récord"

"Se trabajó mucho para tener pronta la vacuna y llegó en un buen momento, porque llegó bastante antes de que comience la época fría", destacó la directora de Inmunizaciones.

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En la primera semana de vacunación contra la gripe, Uruguay supera las 100 mil personas. El Ministerio de Salud Pública ( MSP) destaca la alta respuesta y recomienda inmunizarse antes del invierno.

"Fueron 118.500 dosis. Un muy buen número. Un número récord en cualquier campaña. La población estaba muy advertida de que había situaciones que preocupaban", indicó Catalina Píriz, directora de Inmunizaciones.

"El año pasado todos tuvimos un pico de influenza, las epidemias que ocurren todos los años por H1N1. Este año en el hemisferio norte cambió y es un H3N2. Cada vez que viene esto, que no importa el número, las epidemias normalmente son más severas. Y lo fue en Europa, sobre todo para las personas de riesgo. En algunos lugares hubo mayor número de internaciones y por los datos que tenemos los niños estuvieron muy sintomáticos", dijo.

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"Se trabajó mucho para tener pronta la vacuna y la vacuna llegó en un buen momento, porque llegó bastante antes de que comience la época fría", destacó.

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