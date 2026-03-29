Más de 118.000 personas se vacunaron contra la gripe desde que comenzó la campaña: para las autoridades es un "récord"

En la primera semana de vacunación contra la gripe , Uruguay supera las 100 mil personas. El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) destaca la alta respuesta y recomienda inmunizarse antes del invierno.

"El año pasado todos tuvimos un pico de influenza, las epidemias que ocurren todos los años por H1N1. Este año en el hemisferio norte cambió y es un H3N2. Cada vez que viene esto, que no importa el número, las epidemias normalmente son más severas. Y lo fue en Europa, sobre todo para las personas de riesgo. En algunos lugares hubo mayor número de internaciones y por los datos que tenemos los niños estuvieron muy sintomáticos", dijo.