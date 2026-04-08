Más de 100.000 clientes de UTE sin luz afectados por el temporal en el sureste del país. Foto: archivo.

Según el mapa interactivo en tiempo real que publica UTE en su sitio web, Canelones tiene más de 41.000 clientes sin luz.

En Maldonado son más de 37.000 los clientes afectados, mientras que en Rocha son más de 19.500 y en Lavalleja supera los 4.000.

Estos datos fueron actualizados a las 7 de la mañana de este miércoles, y se irán ajustado a medida que las cuadrillas de UTE trabajan para restablecer el servicio. UTE-MAPA

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