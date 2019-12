El secretario general Gonzalo Civila fue el encargado de dar la noticia que el propio Martínez trasmitió a la mesa departamental de Montevideo.

La explicación de la actitud del expresidenciable responde a la necesidad de "evitar más especulaciones".

Este sábado el propio Martínez se refirió a esto en su cuenta de Twitter, donde expresó "Ante la aparición de algunos muros referidos a mi candidatura: no conozco el origen de los mismos, pero no creo sean oportunos en este momento. Confirmo que no seré candidato a la IM. Desde mi lugar y con la gente voy a trabajar para el triunfo del Frente Amplio".