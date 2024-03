Martín Lees se despide de Subrayado, con 40 años de trayectoria como periodista

Martín Less se despide

En un especial preparado por el equipo del informativo, donde estuvo 32 años, se puede ver a Less en varias instancias de su carrera, desde las afueras del Palacio Legislativo en los años 90 a las afueras de la Casa Blanca, y en sus salidas desde las cámaras en los últimos años de carrera. En ese ámbito, el Parlamento, fue donde desarrolló la mayor parte de su profesión, aunque en algunos períodos cubrió también desde Casa de Gobierno.

“Hoy hago público que desde hace 2 meses y de común y total acuerdo, he terminado mi ciclo laboral tanto en Canal 10 como en El Espectador. Me jubilo a los 61 años, con 44 años, 6 meses y 16 días de aportes al BPS. ¡Me voy eternamente agradecido!”, escribió hace unos días en Twitter Less, quien es padre de seis hijos y abuelo de cuatro nietas.