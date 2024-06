Martín Lasarte fue presentado en Nacional: "Yo hice debutar a Luis Suárez y a Antoine Griezmann"

Consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de ascender a juveniles del club, Lasarte respondió: “No me gusta hablar de este tema, pero lo voy a decir porque no lo digo mucho: yo hice debutar a Luis Suárez y a Antoine Griezmann . Ta. Ya está. Dale nomás”.

En ese momento no hubo más preguntas y la conferencia iba a terminar, pero Lasarte agregó: “Ojalá que haya muchos Luis y muchos Antoine. Siempre he trabajado en equipos de cantera, como la Real Sociedad (España) o la Universidad Católica (Chile). Nacional es un equipo de cantera, lo que pasa es que a veces la necesidades de la semana a semana…. No me gusta usar la juventud para quemarla. No me gusta. Hay que darle su lugar, su momento, todo tiene su proceso, hay jugadores que piden a gritos, otros necesitan más tiempo, eso lo vamos a detectar con el correr de los días”.

LOS PUNTOS

En otro momento de la conferencia de prensa, Lasarte dijo que con los puntos que tiene Nacional “en otro momento hubiera sido campeón”.

“Lo que pasa es que a veces lo justo e injusto conviven en el juego. “Estamos en una buena situación”, agregó.

SUS COMPAÑEROS DE CUERPO TÉCNICO

“Tengo el privilegio de estar con un grupo fantástico de compañeros”, dijo Lasarte en referencia a sus ayudantes en el cuerpo técnico.