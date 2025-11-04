RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Martes con lluvias y tormentas de tarde, luego mejora con descenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé un martes inestable, con lluvias y tormentas. El miércoles mejora con descenso de temperatura. El jueves sigue el tiempo estable.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con tormentas y lluvias aisladas presentando periodos de mejoras parciales.

El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Comienzo de semana fresco de mañana y cálido de tarde, el martes desmejora con lluvias y tormentas

El jueves tendremos una mañana muy fría a fría con posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste y litoral.

Martes 4

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º

Zona Meteorología: máxima 20º y mínima 16º

Miércoles 5

Zona Norte: máxima 26º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 6º

Zona Meteorología: máxima 17º y mínima 8º

Jueves 6

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Meteorología: máxima 20º y mínima 14º

video
