Martes con lluvias y tormentas de tarde, luego mejora con descenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé un martes inestable, con lluvias y tormentas. El miércoles mejora con descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá inestable con tormentas y lluvias aisladas presentando periodos de mejoras parciales.

El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde continuará el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves tendremos una mañana muy fría a fría con posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará cálida a calurosa con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando nuevamente hacia la noche por el oeste y litoral. Martes 4 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º Zona Meteorología: máxima 20º y mínima 16º Miércoles 5 Zona Norte: máxima 26º y mínima 6º Zona Sur: máxima 22º y mínima 6º Zona Meteorología: máxima 17º y mínima 8º Jueves 6 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º Zona Meteorología: máxima 20º y mínima 14º

