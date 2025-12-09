RECIBÍ EL NEWSLETTER
Martes con lluvias y tormentas hasta la tarde, el miércoles siguen las lluvias aisladas

Nubel Cisneros prevé dos jornadas de mal tiempo, con lluvias y tormentas este martes. Baja la temperatura en las próximas horas.

Lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

nublado-lluvias-y-tormentas-tormenta-camara

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas. En la tarde continuará el ambiente inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.

El miércoles tendremos una mañana fresca aún con mucha nubosidad en las fronteras noreste y este lo que en las primeras horas mantendrá algunas lluvias aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El jueves se espera una mañana fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona oeste. La tarde seguirá cálida a calurosa con pasaje de abundante nubosidad por áreas costeras hacia la noche inestabilizando la zona.

Martes 9

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 18º

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

Jueves 11

Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 17º

