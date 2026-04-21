Martes inestable, muy húmedo y con lluvia; el miércoles baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé un martes muy húmedo e inestable, con lluvias y lloviznas generalizadas. El miércoles sigue inestable y con marcado descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El miércoles la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la costa este, manteniendo ligeramente inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo escasamente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves tendremos una mañana fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a ligeramente templado y cielo parcialmente nublado. Martes 21 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º Miércoles 22 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º Jueves 23 Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º

Temas de la nota lluvia

temperatura