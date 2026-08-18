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pronóstico de Nubel Cisneros

Martes húmedo e inestable y lluvias durante miércoles y jueves: el pronóstico de Nubel Cisneros

Las temperaturas máximas previstas serán de 16 °C en el norte, 14 °C en el sur y el este, y 12 °C en el oeste y el área metropolitana.

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Este martes 18 de agosto la mañana se presenta húmeda e inestable, con lluvias y lloviznas, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Durante la tarde continuará el tiempo inestable, con algunas lluvias y lloviznas aisladas, aunque se presentarán períodos de mejoras parciales.

Las temperaturas máximas previstas serán de 16 °C en el norte, 14 °C en el sur y el este, y 12 °C en el oeste y el área metropolitana.

Foto: Policía Caminera.
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Mirá el detalle de temperaturas.

NORTE:
MÍN. 10 °C | MÁX. 16 °C

SUR:
MÍN. 8 °C | MÁX. 14 °C

ESTE:
MÍN. 8 °C | MÁX. 14 °C

OESTE:
MÍN. 8 °C | MÁX. 12 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÍN. 8 °C | MÁX. 12 °C

Cisneros adelantó que el miércoles la mañana se presentará fresca, con cielo nublado y algunas lluvias y lloviznas aisladas.

Durante la tarde continuará fresco, con abundante nubosidad. Se observarán importantes mejoras temporarias en las zonas sur y este, mientras que en el norte se mantendrán las lluvias aisladas.

El jueves la mañana será fresca y húmeda, con mucha nubosidad, tormentas y lluvias aisladas.

Durante la tarde continuará fresco, con abundante nubosidad, lluvias y lloviznas y ocasionales tormentas. Hacia la noche mejorará por el suroeste, con disminución de la nubosidad.

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