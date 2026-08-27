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Mario Carrero sobre Ruben Rada: "Hizo todo para que uno pensara que era eterno"

El cantautor destacó en diálogo con Subrayado que Ruben Rada hacía cantar y bailar a todas las edades.

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El compositor Mario Carrero recordó a su colega Ruben Rada como una persona que hizo todo para que uno pensara que era eterno.

Carrero comentó que durante el velatorio se acercó al féretro un niño de unos 4 años, que venía con su familia a despedir a Rada. "Intentó pasar por debajo de la cinta que delimita ahí donde está Ruben y como tenía toda la intención de pasar, la mamá intentó pararlo. Yo le tendí la manito y lo pasé y se paró frente al féretro de Rada y empezó a tirar unos pasos, lo saludó con el pulgar, le hizo adiós con la mano, pero con una emoción y una naturalidad increíble", contó.

Y agregó: "Para mí ese instante fue una definición de Rada, de esa magia que él desplegaba en el escenario, pero esa coherencia para que también fuera del escenario fuera una figura. Rada con su música, con su alegría, siguiendo a su Peñarol, cantando permanentemente con quien lo convocara, estando siempre dispuesta a tender una mano a quien fuera".

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