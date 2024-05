Mariana Wainstein denunciará al profesor grado 5 de Bellas Artes que la calificó de nazi

Consultada sobre las disculpas públicas que expresó Musso el martes, Wainstein respondió: “A mi no me expresó nada, no me llamó por teléfono. El que sí me llamó fue el decano de la Facultad de Artes Fernando Miranda, que me llamó ayer para pedirme disculpas institucionales por los dichos expresados por un docente grado 5 de su Facultad”.

“Le dije muchas gracias por su actitud, que es esperanzadora. Le dije que iba a hacer la denuncia y me dijo que estaba totalmente de acuerdo. Los dos estuvimos de acuerdo en hacer la denuncia y no dejar pasar cosas así. Y también le dije que me quedo expectante para ver lo que la Universidad de la República va a hacer, qué acción va a tener frente a esta situación con un docente grado 5”, apuntó Wainstein.