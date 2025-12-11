RECIBÍ EL NEWSLETTER
María Corina Machado llegó a Oslo, saludó a venezolanos y aseguró que la "tiranía" de Maduro acabará "muy pronto"

Tras un viaje secreto, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

María-Corina-Machado-en-Oslo-AFP

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado llegó finalmente a Oslo en la noche del miércoles, después de que su hija recibiera en su nombre el premio Nobel de la Paz.

Machado salió así de la clandestinidad por primera vez en casi un año, y se mostró en público desde el valón de un hotel en la madrugada de este jueves (hora de Noruega). Luego bajó a la calle y saludó con abrazos a los cientos de venezolanos (y algún uruguayo como Washington Abdala) que le gritaban “valiente, valiente”.

Machado aseguró que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto". "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

María Corina Machado durante la conferencia de prensa en Oslo. Foto: AFP
"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Asimismo, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.

Machado reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 2 de la mañana, recibiendo una ovación. Luego cantó con la gente el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle a saludar a los seguidores, la recibieron como a una estrella de rock, al grito de "¡Libertad!" y "¡Valiente!". "¡María ayúdanos a volver!", pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre".

Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

La visita al Parlamento noruego era uno de sus primeros compromisos de su agenda oficial este jueves, cuando también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa, según el Instituto Nobel.

FUENTE: AFP Y SUBRAYADO

