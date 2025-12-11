Con peluca, disfrazada, y en lancha hacia la isla de Curazao: así salió María Corina Machado de Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machad o aseguró el jueves que recibió “ayuda del gobierno de Estados Unidos” para salir de Venezuela , donde vive en la clandestinidad hace un año, y viajar a Oslo, Noruega, donde fue galardonada con el premio Nobel de la Paz.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea ni por varios países de Latinoamérica. La última aparición pública fue en enero de este año.

Según el Wall Street Journal (WSJ), llevaba una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida el lunes por la tarde.

Seguí leyendo María Corina Machado llegó a Oslo, saludó a venezolanos y aseguró que la "tiranía" de Maduro acabará "muy pronto"

Primero tuvo que viajar desde las afueras de Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un pueblo pesquero en la costa caribeña.

Dos personas la ayudaron a escapar y el pequeño grupo atravesó 10 puestos de control militares, evitando en cada ocasión ser capturados, antes de que llegar a la costa venezolana hacia la medianoche, según el periódico.

El martes realizó una peligrosa travesía por el mar Caribe hasta la isla de Curazao. Según el periódico, se avisó al ejército estadounidense de esta travesía para evitar que la embarcación sea blanco de ataques como los ocurrido ya contra narcolanchas.

Machado llegó a Curazao alrededor de las 15:00 del martes. Fue recibida por un empresario privado especializado en este tipo de operaciones, que la atendió a petición de la administración Trump, según el diario estadounidense.

Tras unas horas de descanso, embarcó en un vuelo privado a Oslo el miércoles por la mañana. Llegó sin equipaje, con lo puesto. "Ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha", dijo Machado este jueves a la BBC.

“Volveré”

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", declaró la opositora al régimen de Maduro, de 58 años, en una entrevista en inglés.

Machado no precisó cómo piensa regresar a su país. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Estar en la oposición en Venezuela y enfrentarse al poder del presidente Nicolás Maduro es "muy peligroso", afirmó.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

FUENTE: AFP