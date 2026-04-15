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habló en una entrevista

María Corina Machado llamó a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela

"Ese sería el primer paso y seguir adelante con la actualización de un registro electoral, porque estimamos que cerca del 40% de los venezolanos con derecho a votar no están inscritos en el registro", dijo la líder opositora.

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó el martes en una entrevista con la prensa a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela.

"La Constitución venezolana es muy clara, y efectivamente establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", señaló Corina.

La líder opositora subrayó que esa convocatoria debe ser "lo antes posible". Pero precisó que convocar no quiere decir celebrar las elecciones inmediatamente.

"Ese sería el primer paso y seguir adelante con la actualización de un registro electoral, porque estimamos que cerca del 40% de los venezolanos con derecho a votar no están inscritos en el registro, incluyendo nuestra diáspora, y tienen derecho a votar. Entonces, todo esto toma tiempo, Toni, y nosotros estimamos que alrededor de 9 meses, la secuencia de todas estas acciones, a partir del momento en que se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral", subrayó.

Venezuela está gobernada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, desde inicios de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.

Machado salió en diciembre de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo con la promesa de regresar y aunque aseguró que lo hará "pronto", se negó a confirmar una fecha exacta. Precisó que todavía tiene "metas que cumplir" con las reuniones con la diáspora, "potenciales inversionistas" y líderes políticos.

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