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MALDONADO

Imputaron chofer del ómnibus de Copsa que volcó en enero de 2023; debe cumplir medidas limitativas

En ese siniestro, falleció una adolescente de 15 años, pero la familia llegó a un acuerdo reparatorio previo, por lo que el chofer no fue imputado por ese caso.

El siniestro ocurrió el 12 de enero de 2023 en el kilómetro 93 de la ruta 9, en Maldonado.

El siniestro ocurrió el 12 de enero de 2023 en el kilómetro 93 de la ruta 9, en Maldonado.

Imputaron al chofer de Copsa que conducía el ómnibus que volcó el 12 de enero de 2023, que causó la muerte de una adolescente de 15 años y varios lesionados en Maldonado.

La formalización es por cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables.

El chofer deberá cumplir medidas limitativas como fijación de domicilio, retención de documentos, presentación en seccional y prohibición de salir del país por 120 días, mientras continúa la investigación por el siniestro.

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El ómnibus de Copsa con 34 pasajeros volcó en la ruta 9, a la altura del kilómetro 93, en el departamento de Maldonado. El vehículo, que circulaba de oeste a este despistó, cruzó de senda y volcó en franja natural. En total, 12 personas resultaron con lesiones de distinta entidad y una adolescente de 15 años falleció.

Desde Comunicación de Fiscalía explicaron que de esas 12 personas lesionadas y la familia de la menor fallecida, varios habían llegado a acuerdos reparatorios previos con el chofer y la empresa. Otros seis procedieron a nivel judicial y es por estos casos que se llegó a la formalización.

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