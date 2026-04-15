Imputaron chofer del ómnibus de Copsa que volcó en enero de 2023; debe cumplir medidas limitativas

El siniestro ocurrió el 12 de enero de 2023 en el kilómetro 93 de la ruta 9, en Maldonado .

Imputaron al chofer de Copsa que conducía el ómnibus que volcó el 12 de enero de 2023, que causó la muerte de una adolescente de 15 años y varios lesionados en Maldonado.

El chofer deberá cumplir medidas limitativas como fijación de domicilio, retención de documentos, presentación en seccional y prohibición de salir del país por 120 días, mientras continúa la investigación por el siniestro.

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El ómnibus de Copsa con 34 pasajeros volcó en la ruta 9, a la altura del kilómetro 93, en el departamento de Maldonado. El vehículo, que circulaba de oeste a este despistó, cruzó de senda y volcó en franja natural. En total, 12 personas resultaron con lesiones de distinta entidad y una adolescente de 15 años falleció.

Desde Comunicación de Fiscalía explicaron que de esas 12 personas lesionadas y la familia de la menor fallecida, varios habían llegado a acuerdos reparatorios previos con el chofer y la empresa. Otros seis procedieron a nivel judicial y es por estos casos que se llegó a la formalización.